Par "Eiropas cilvēku Latvijā" šogad titulēts Rundāles pils bijušais direktors Imants Lancmanis

"Man bija jādomā par to, kāds laimīgs liktenis, jo man bija iespēja rakstīt par šo pilnīgi eiropeisko personību. Viņa, neskatoties uz to, ka bija provinciāla Kurzemes meitene, spēja izlauzties līdz Eiropas visaugstākajām virsotnēm, pazīt visus sava laika valdniekus un mirdzēt pie Eiropas debesīm. Biju gandarīts, ka izdevās pamatīgāk atklāt viņas nozīmi franču diplomāta un politiķa Šarla Morisa de Taleirāna-Perigora dzīvē, lai gan to varēja izdarīt vēl pamatīgāk," atzīmēja gleznotājs, norādot, ka tas bija atgādinājums par to, ka viņam ir laimējies būt klāt pie eiropeisma vienā vai citādākā veidā.