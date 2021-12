Kādas apņemšanās 2022. gadā pildīs katra Zodiaka zīme?

Jupitera klātbūtne pastiprinās Auna rakstura īpašības, piemēram, drosmi un līderību. Nākamajā gadā Aunam ir jākļūst godīgam pašam pret sevi: "Kurš no maniem sapņiem ir tik liels, ka esmu pārāk nobijies, lai to sev atzītu?" Aunam ir jāizveido mērķu saraksts un katru dienu ir jāsper solis to piepildīšanā. Piemēram, ja vienmēr esi vēlējies apgūt jaunu valodu, uzstādi mērķi to mācīties trīs reizes nedēļā.