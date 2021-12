Franču aptiekāra un ievērojama gaišreģa Nostradama, bulgāru mistiķes Vangas un pat uzņēmēja Bila Geitsa prognozes nezaudē savu popularitāti - daudzas no tām patiešām ir piepildījušās. Ko gan cilvēce var sagaidīt jaunajā 2022. gadā? Vai nesāksies apokalipse? Vai izdosies uzvarēt Covid-19?

Cilvēki kļūs bagāti, bet bez naudas rokās

Šo bulgāru gaišreģes prognozi var interpretēt dažādi. Kāds ir pārliecināts, ka Vanga ar to domāja kriptovalūtas vērtības pieaugumu. Citi uzskata, ka tas ir straujš skaidrās naudas izmantošanas kritums pasaulē.

Ezoteriķe Renata Bergena šim pareģojumam nepiekrīt. Viņa uzskata, ka skaidrās naudas pozīcija pasaulē paliks nemainīga: "Diemžēl 2022. gadā nebūs nekādas pasakainas bagātības. Un izvairieties no skaidras naudas. Maldināšana un negodīgums, finanšu krīze pārveido pasauli no finanšu viedokļa uz slikto pusi."

Briesmas 2022. gadā

Vispopulārākais franču gaišreģis Nostradamus saskatīja briesmas 2022. gadā, kas celsies no dabas. Mūs atkal sagaidot spēcīgas kataklizmas. Visvairāk nepaveiksies Ziemeļamerikai, kur norisināsies spēcīga zemestrīce, kas pārvērtīsies par humānu katastrofu visam kontinentam.

"Mūžīgās jaunības eliksīrs"

Nostradamus pareģoja arī pozitīvus mirkļus. Tie ir saistīti ar supertehnoloģiju attīstību, kas ilgtermiņā glābs cilvēci no nelaimēm. Tiks izgudrots "mūžīgās jaunības eliksīrs", kas 2022. gadā būs pieejams tikai dažiem izredzētajiem, bet laika gaitā tas kļūs plaši pieejams.

Vai izdosies apkarot Covid-19?

"Globāla slaucīšana"

Visbiedējošākā prognoze 2022. gadam ir saistīta ar seno šumeru dieviem Anunnakiem, kas saskaņā ar leģendu, reiz nonākuši no debesīm un radījuši cilvēci, vēsta Krievijas medijs eg.ru.

Tam it kā vajadzētu palīdzēt mūsu planētai "restartēties" un sasniegt jaunu attīstības līmeni.

Izraēlas garīdznieki apgalvo, ka šī "dzimšana" liecina par Mesijas nākšanu pasaulē: "Es redzu viņu, bet vēl neredzu. Es redzu viņu, bet nav tuvu. No Jēkaba paceļas zvaigzne un no Izraēlas paceļas zizlis, kas sit Moāba valdniekus un sagrauj visus Sifova dēlus," teikts Skaitļu grāmatā.

Supertehnoloģiju attīstība

Gaišreģe Vanga daudzējādā ziņā ir līdzīgās domās par 2022. gadu ar savu franču kolēģi, taču viņas prognozēs tika atzīmēts, ka iznākums būs atkarīgs no cilvēkiem un viņu uzvedības.

Bulgāru gaišreģe runāja par kādu briesmīgu slimību, kas pārņems visu planētu. Iespējams, runa bija par koronavīrusu, kura izplatības apkarošana rit pilnā sparā. Vanga arī uzsvēra, ka šajā stāstā ne viss ir tik tīrs, jo ārsti un farmaceiti it kā būšot ieguvēji. Par laimi, viņa paredzēja labas beigas - rezultātā slimība atkāpsies.

Potenciālie pasaules gala scenāriji

NASA eksperti regulāri veic pētījumus, kuru laikā simulē dažādas asteroīdu tuvošanās un krišanas iespējas. Saskaņā ar jaunākajiem rezultātiem, milzu debess ķermeņa sadursme ar Zemi var izraisīt visas cilvēces nāvi. Lai gan šobrīd par to uztraukties ir pāragri, zinātnieki neizslēdz, ka negaidīts viesis no kosmosa dzīlēm spētu noslaucīt no planētas visu dzīvo.