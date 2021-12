FOTO un VIDEO ⟩ Aiztur divus vīriešus, pie kuriem atrod narkotikas aptuveni 300 000 eiro vērtība

Savukārt otra persona bija atbildīga par naudu, proti, klientiem izveidoja un nosūtīja linku (interneta adresi) uz elektronisko maciņu, kur nauda tika konvertēta kriptovalūtā, tādējādi klients veica apmaksu par narkotikām, lai pēcāk narkotisko vielu izplatītājs no ārvalstīm atkal iegādātos narkotiskās vielas.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka narkotiskās vielas Latvijā ievestas no Beļģijas, Holandes un Spānijas, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus. Iegādājoties narkotiskās vielas no šīm valstīm, norēķināšanās notika izmantojot kriptovalūtu. Saistībā ar šīm nelikumīgajām darbībām trīs mēnešu laikā aizturēto personu apgrozījums bija sasniedzis ap 200 000 eiro.

Par šo gadījumu kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu realizāciju, glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma 190.1 panta otrās daļas – par narkotiskas vai psihotropas vielas, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu (prekursoru), jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas lielā apmērā.

Valsts policija aicina iedzīvotājus, it īpaši jauniešus, apdomāt un izvērtēt savu rīcību un neiesaistīties nekādos darījumos saistībā ar narkotikām (tostarp narkotisko vielu izplatīšanu un lietošanu),jo par to draud kriminālatbildība, kā arī cietumsods no pieciem līdz pat 15 gadiem.