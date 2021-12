Jauna informācija par aizvadītajā diennaktī atklātajiem koronavīrusa gadījumiem Latvijā

Mārupes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir pieaudzis no 889,6 līdz 990,1 gadījumam, Ventspils novadā - samazinājies no 1011,4 līdz 937,2 gadījumiem, bet Ķekavas novadā - palielinājies no 837,8 līdz 891 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 259 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 152 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 151 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.