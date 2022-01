Vecgada vakarā pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Slimību profilakses un kontroles centrs vakar saņēmis informāciju par septiņu Covid-19 pacientu nāvi, līdz ar to kopējais stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā palielinājies no 438 līdz 446.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.