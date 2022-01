Zināms, kuros novados 2021. gada izskaņā reģistrēta visaugstākā saslimstība ar Covid-19

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 534,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir pieaudzis no 990,1 līdz 935,3 gadījumiem. Savukārt Ventspils novadā samazinājies no 937,2 līdz 872,2 gadījumiem, bet Ķekavas novadā samazinājies no 891 līdz 834,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 34 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 31 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 24 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.