Bijušais Austrijas kanclers Kurcs būs globālais stratēģis ASV investīciju kompānijā

Pēc ziņu aģentūras "Bloomberg" aplēsēm, 54 gadus vecā Tīla bagātība ir apmēram septiņi miljardi ASV dolāru (aptuveni seši miljardi eiro). Tīls bija viens no maksājumu sistēmas "PayPal" dibinātājiem un to vadīja līdz pārdošanai izsoļu kompānijai "eBay" 2002. gadā. Viņš ir sociālā tīkla "Facebook" mātesuzņēmuma "Meta" akcionārs un direktoru padomes loceklis.

Jau ziņots, ka Kurcs oktobrī bija spiests atkāpties no kanclera amatu saistībā ar korupcijas krimināllietu par valsts naudas slepenu izmantošanu, lai pasūtītu manipulētas socioloģiskās aptaujas. To nolūks bija uzlabot toreizējā ārlietu ministra Kurca tēlu, kas palīdzēja viņam 2017. gadā kļūt par konservatīvās Tautas partijas līderi un kancleru. Decembrī Kurcs atstāja arī partijas līdera amatu un paziņoja par aiziešanu no politikas.