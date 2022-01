VIDEO ⟩ Ekonomists: Algu kāpumu šogad "apēdīs" inflācija

Tieši augstās enerģijas cenas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Latvijā aizvadītājā gadā esam piedzīvojuši sen neredzētus inflācijas rādītājus. Līdzīgas tendences redzēsim arī turpmākajos mēnešos. 2022. gadā vidēja inflācija varētu būt ap 6%, savukārt sākotnējā posmā pat pietuvoties divciparu skaitlim.

Šogad plānotās izaugsmes pamatā lielā mērā ir vērienīgās investīcijas, kas gan no Eiropas, gan no vietējiem avotiem plūdīs Latvijas ekonomikā. Liela daļa no tām - dzelžos un betonā. Paralēli, piemēram, top "Rail Baltica", Ķekavas apvedceļš un daudzi citi vērienīgi projekti.