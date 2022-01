Aktuāli ⟩ Virszemes TV apraides skatītājiem visā Latvijā būs jāveic TV programmu pārskaņošana

Līdz ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu par to, ka no nākamā gada bezmaksas zemes TV apraidē tiks pārraidītas piecas TV programmas, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) naktī no 5. uz 6. janvāri veiks izmaiņas TV apraides tīklā. Tā rezultātā gan maksas, gan bezmaksas TV apraides skatītājiem ir jāveic kanālu pārskaņošana savos dekoderos, informē LVRTC.