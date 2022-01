Sūcas ūdens un dzīvoklis pelē. Sieviete jau vairākus gadus cīnās ar namu apsaimniekotāju

"Mēs nevaram piespiedu kārtā to apsekošanu veikt, ja mēs nesaņemam finansējumu par to," skaidroja Rīns. Tikmēr Šēfere-Šteinberga uzskata: "Šī ir avārijas situācija. Ja jumts ir nokalpojis savu laiku un tas vairs nefunkcionē, tā ir avārijas situācija. Šeit mēs nevaram runāt par to, ka īpašnieki kaut ko nav paši vienojušies vai īpašnieki par kaut ko nav nobalsojuši. Šī ir citas kategorijas problēma!"