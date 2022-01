"Gada stulbums." Ļaudis samulsina LTV7 pārraidītais grupas "Depeche Mode" koncerta tulkojums

"Izcili drausmīgi - LTV tulko Depeche Mode koncertu latviski, publika dzied līdzi "Enjoy The Silence" un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu…" sociālajos tīklos rakstīja kāda "Twitter" lietotāja, pievienojot video, kur dzirdams dziesmas tulkojums latviešu valodā -

Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼‍♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU

Sievietes ieraksts kļuva par sociālo tīklu hitu un ļaudis dalījās ar saviem novērojumiem. "Klasisks piemērs, kad droši vien visi iesaistītie saprot, ka veic absurdu darbību, bet veic - jo tāds likuma burts. Nevienam nav spēka/enerģijas/radošuma/vēlmes/drosmes meklēt citu risinājumu.", "Vien gada pirmā diena, bet LTV jau parūpējušies par galveno kandidatūru "Gada stulbums 2022" nominācijai!", "Dainis Porgants runā pa virsu Depeche Mode dziesmām… kaut ko tik nejēdzīgu sen nebiju redzējis…", "Kā Porgantam rēciens par šādu stulbumu nenāk?" - bija tikai daži komentāri no "Twitter" lietotājiem.

Grupas "Depeche Mode" koncertfilma uzņemta albuma "The Exciter" tūres laikā 2001. gadā Parīzē, kur koncertu noskatījās 16 tūkstoši skatītāju. Tajā atskaņoti tādi lieliski hiti kā "Personal Jesus", "Black Celebration", "Walking In My Shoes", un dziesmas izpilda lieliskie Deivs Gāns un Mārtins Gors, neiztrūkstot arī Deiva enerģiskajām dejām ar mikrofona statīvu.