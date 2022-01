Svētku brīvdienās Eiropā reģistrēti teju pieci miljoni inficēšanās gadījumu

Nīderlandē, kur joprojām spēkā ir mājsēde, valdības padomdevēji pirmdien plāno spriest par to, vai nākamnedēļ skolas vispār atvērt. Šāda sanāksme notiek pēc nedēļas nogales protestiem pret Covid ierobežojumiem. Lai arī varas iestādes masu pulcēšanās bija aizliegušas, Amsterdamā svētdienas tika sarīkoti pat vairāki protesti un izcēlušās sadursmes, kurās aizturēti vismaz 30 cilvēki.

Citur pasaulē strauju inficēšanās gadījumu pieaugumu piedzīvo arī Indija, kur nedēļas laikā saslimušo skaits ir pieaudzis no 7000 līdz 33 000 dienā. Valsts veselības ministrs ir aicinājis reģionus vadību sākt aktīvi izmantot pērnā gada vasarā izveidotā 3 miljardu dolāru vērtā Covid ārkārtas fonda līdzekļus. Viens no pirmajiem soļiem ir pusaudžu vecumā no 15 līdz 18 gadiem vakcinācija.