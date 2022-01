Kā iešana pa "iemīto taciņu" F-1 čempionam Verstapenam nākamsezon var sagādāt pamatīgas problēmas?

Lai gan sezonas pirmajā daļā Verstapens demonstrēja pārliecinošu un nosvērtu sniegumu, čempionāta izskaņā, kad spriedze bija visaugstākā, savu galvu ārā no pagātnes midzeņa atkal pabāza Trakais Makss.

Verstapenam būs jāmēģina izvairīties no incidentiem lielu daļu sezonas, jo šie soda punkti sāk dzēsties vien pēc 12 mēnešiem. Tas nozīmē, ka no "Red Bull" spīdekļa licences pirmo reizi soda punkti dzēsīsies vien nākamā gada 12. septembrī, kad būs aizvadīti jau 16 posmi. Un arī tad viņš varēs atbrīvoties tikai no diviem soda punktiem.