Sākusies pieteikšanās jaunam iepazīšanās šovam

Jaunajā iepazīšanās šovā "Laiks iemīlēties" dalībniekiem būs iespēja iepazīt cilvēkus ar līdzīgām interesēm, pirmo reizi satiekoties ar viņiem romantiskos apartamentos – no dalībnieku pieteikumiem šova eksperti atlasīs un savedīs kopā tos, kuri, viņuprāt, varētu būt vissaderīgākie. Pavadot kopā pirmās 24 stundas, mīlnieki varēs izvēlēties – šķirties vai turpināt šovu. Ja pārim būs vēlēšanās, tad viņi kopā varēs pavadīt līdz pat piecām dienām, iepazīstot viens otru dažādās sadzīviskās situācijās.

"Dalībnieki tiks izmitināti trīs romantiskās "mīlas ligzdiņās". Tie būs trīs atsevišķi apartamenti Saulkrastos, pie jūras, kur atkarībā no šova noteikumiem dalībniekiem būs iespējams pavadīt no vienas līdz piecām dienām. Jūras tuvums dod vaļu fantāzijai ne tikai saulainā vasaras dienā. Varbūt kāds no dalībniekiem būs kaislīgs ziemas peldētājs?