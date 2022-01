Pēc sešu gadu kopdzīves izjukusi mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas laulība

"Nāku no ģimenes, kur nav šādas šķiršanās pieredzes, un man vajadzēja lielu drosmi, lai pieņemtu šādu lēmumu – izšķirties. Nebija viegli to izdarīt, bet šis lēmums bija abpusējs. Tas noteikti nebija vīrusa iespaidā. To, ka patiesībā esam ļoti atšķirīgi, sapratu laikā, kad piedzima meita," izdevumam "Privātā Dzīve" stāsta Avotiņa.