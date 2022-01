Covid-19 ⟩ Pirmajā šī gada darbdienā Latvijas slimnīcās ievietoti 84 pacienti

No stacionētajiem pacientiem 490 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 76 pacienti - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 23 675 Covid-19 pacienti.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 540,2 gadījumiem līdz 573,8 uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 617 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, kamēr 1011 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs 80 līdz 89 gadu vecumā. Divi mirušie bija pabeiguši vakcinācijas kursu pret Covid-19, bet četri nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši.