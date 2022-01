VIDEO ⟩ Latviešu bēgļu pārcēlājs Ēriks no Valmieras nosvin 103. jubileju

Viņš atsaucās Latvijas Centrālās padomes aizsāktajiem pūliņiem no atkārtotas okupācijas paglābt inteliģenci – rakstniekus, politiķus, māksliniekus. Nakts melnumā, ar eļļu noziestām sejām bēgļu laivās pārcelt tos uz Gotlandi. Līdz kara beigām Zviedriju laivās sasniedza vairāk nekā 4500 latviešu bēgļu.

Trīs pārcēlāju – Ērika Tomsona, Pētera Jansona un Laimoņa Pētersona – atmiņas mutvārdu vēstures vācēji ierakstījuši kasetēs. Vairāku gadu darbs, tās kārtojot un pārbaudot pret vēstures faktiem, nupat rezultējies grāmatā. Esam klāt, kad vēl teju siltu no tipogrāfijas to rokās paņem autori.

Lasot citātu no grāmatas – "Aust rīts, jūtam, ka būs vāks, jo nejaudājam vairs pieiet pie pumpīša.. Ūdens ar joni nāk iekšā laivā. Vienā brīdī ieraugām nelielu strīpiņu – zeme!" –, Māra atzīst – var iztēloties, kādas bija briesmas: jūra mierīga ir reti, turklāt lielie braucieni bija oktobrī, pat decembrī, janvārī. Apdraudēja no gaisa un jūras, arī zemūdenes kursēja no abām pusēm, tā ka briesmu tur bija pietiekoši.