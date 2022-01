Eksperts: ASV atbalsts Ukrainai ir signāls potenciālajam agresoram

Viņš norādīja, ka tas ir ne tikai signāls agresoram, ka Ukrainai tiek piedāvāts atbalsts un izprasta apdraudējuma būtība un smagums, bet arī vēlme stiprināt Ukrainas spējas, tajā skaitā pilnībā pārredzot to lauku, kas notiek pie valsts robežas.

Bet jebkura no darbībām var kalpot par ieganstu plašākai eskalācijai. Situācija ir saspringta un jebkura darbība var izsaukt zināmu eskalāciju reģionā," sacīja Vargulis.

10.j anvārī plānota ASV un Krievijas saruna par kodolieroču kontroli un saspīlējumu saistībā ar Ukrainu. Runājot par to, ko no šīs sarunas var sagaidīt, vai pastāv iespēja panākt kompromisu Ukrainas jautājumā, LĀI pētnieks norādīja, ka starptautiskā sabiedrība būtu ieinteresēta un vēlētos dzirdēt, ka kompromiss ir panākts, bet darbības, kas līdz šim ir notikušas, liecina par pretējo.

Vargulis norādīja, ka pēc pirmās sarunas starp Baidenu un Putinu abas puses skaidri novilka sarkanās līnijas. Pētnieka ieskatā, ne ASV, ne rietumi kopumā piekristu Krievijas uzstādītajiem ultimātiem, tai skaitā atteikties no Ukrainas iekļaušanās NATO.

"Visdrīzāk šāds signāls Krievijai netiks sūtīts. Tas nozīmē, ka kompromisa varētu nebūt. Vai būs kādi citi spēles un deeskalācijas elementi, ko viena vai otra puse varētu likt galdā, to mēs redzēsim. Patlaban Krievija un ASV ir pieturējušās pie sākotnējās nostājas un politikas. Nekas neliecina par būtisku kompromisu vai situācijas deeskalāciju līdz 10.janvārim un sarunu laikā," teica LĀI pētnieks.

Runājot par to, kāpēc Putins uztur spriedzi reģionā un vai to nevar uzskatīt par kaimiņzemes vēlmi kļūt par valsti, ar kuru rēķinās un ņem vērā, Vargulis atzīmēja, ka pieaugošās ambīcijas, revizionistiskā pieeja, it sevišķi Putina valdības laikā, ir pieaugusi un pieaug ar katru gadu.