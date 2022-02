20. gadsimta 90. gadu beigas Gulbenes pusē bijušas ļoti traģiskas. Viens no nežēlīgākajiem noziegumiem atjaunotās Latvijas vēsturē, vairākas slepkavības, laupīšanas un citi smagi noziegumi — tādu "rētu" atstājuši trīs jaunieši no Gulbenes, kuri bijuši vienaudži un mācījušies vienā skolā. Vai tā ir sakritība, ka skolā neilgā laikposmā "izauga" trīs bīstami noziedznieki? Vai šos smagos noziegumus varēja novērst?

Pirmais stāsts: viens no prātam neaptveramākajiem noziegumiem Latvijā

Slepkava tiesas laikā neatteicās no agrāk paustā, ka nogalinājis bērnus un bērnudārza audzinātāju tikai tādēļ, lai kļūtu slavens. Viņš atteicās arī no pēdējā vārda un nereaģēja uz cietušo izteiktajiem lāstiem un nopēlumiem. Tika vēstīts, ka tiesājamais izdarīto ne brīdi nenožēlo.

Pēc tiesas sprieduma pasludināšanas cietušie pauda uzskatu, ka maniakam bija jāpiespriež nāvessods — "tāpat, kā viņš to izdarīja ar mūsu bērniem". Cietušais žurnālistiem atzina, ka maniaku vajag tikai un vienīgi likvidēt, jo "viņš var aizbēgt no cietuma un izdomāt vēl nezin ko".

Otrais stāsts: Vadima nežēlīgie noziegumi

Trešais stāsts: laupītājs un slepkava

Vai šo tā dēvēto "Gulbenes fenomenu" var uzskatīt par sakritību vai likumsakarību?

Kriminologa viedoklis

"Interesanta lieta — pirms vairākiem gadu desmitiem notika izmeklēšana krimināllietā par kādu izvarotāju Kalifornijā, ASV. Tolaik bija interesanta pieeja, kā viņa noziegumi tika atklāti. Runa bija par ģenētiskām dažādībām. Tika analizēti ģenētiskie materiāli, kas nonāca laboratorijās. Balstoties uz ģenētiskajām analīzēm, tika uzieta vainīgā persona un vēlāk to bija iespējams pierādīt tiesā. Ģenētiskie materiāli ļauj skatīties uz pagātni - ko viņš darījis, kādas bijušas izpausmes. Otrs — ko viņš varētu darīt tālāk. Pētnieki uzskata, ka atsevišķas novirzes un patoloģijas varētu laikus atklāt, tādējādi novēršot arī iespējamus noziegumus. Vai varēja novērst Gulbenes bērnudārza traģēdiju? Kriminologs uz to raugās skeptiski.

Psihiatres viedoklis

"Pirmkārt, kad cilvēki kaut ko tādu plāno - viņi nedomā. Pamanīt to praktiski nav iespējams. Gulbenes slepkava ne ar vienu ar informāciju nedalījās. Kāpēc viņš nebija atzīts par slimu? Kāpēc viņš atrodas cietumā? Viņš tika atzīts par pieskaitāmu, jo ļoti labi apzinājās, ko viņš dara. Šī iemesla dēļ viņš negribēja, lai kāds traucētu to īstenot.

Jauniešu psihoterapeita viedoklis

Bērnu un pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs komentē: "No vienas puses gribētos domāt, ka šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti. Tie ir ļoti traģiski, tāpēc tos atceras, bet statistiski tie ir ļoti reti. Loģiski, ka šķiet — vienā vietā ir trīs līdzīgas situācijas, tad it kā vajadzētu būt likumsakarībām.

No otras puses - tie faktori, kas ietekmē tādas lietas, ir daudz un tie paši noziegumi patiesībā izskatās diezgan atšķirīgi. Pirmais gadījums izskatās pēc "cita žanra". Apstākļi, kas var to izprovocēt, ir pārāk grūti kontrolējami. Liekas, ka nav tāda viena lieta, kas varētu to izraisīt. Es sliecos domāt, ka šī ir drīzāk traģiska, nepatīkama nejaušība, ko gan uzturēja deviņdesmitie gadi, gan Gulbenes tā brīža situācija (skolas, sociālais stāvoklis un citas).

"Kad domājam par šādām situācijām, problēma ir tajā, ka tās ir ārkārtīgi retas. Līdzīgi var teikt par Breivīka gadījumu (norvēģu terorists). Gadījums ir ārkārtīgi šausminošs, bet reizē ārkārtīgi rets, tāpēc no tā nevar izvilkt ārā kādu atziņu no tiem stāstiem, jo katrs no tiem ir ļoti atsevišķs un individuāls. Parasti, domājot par to, vai to varēja novērst, mēs domājam, kur bija tie iespējamie saskarsmes punkti, kurus kāds varēja pamanīt vai darīt citādāk.