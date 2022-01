Paternitātes tests apstiprina, ka neuzticīgais Kardašjanas bijušais kļuvis par trešā bērna tēvu

"Šodien [3. janvārī] paternitātes testa rezultāti atklāja, ka Maralija Nikolsa ieņēmusi bērnu no manis," sociālajos tīklos rakstīja basketbolists. "Es uzņemos pilnu atbildību par savu rīcību. Tagad, kad paternitāte ir noskaidrota, es ar nepacietību gaidu mūsu dēla audzināšanu."

Decembrī medijus pāršalca ziņa, ka Tomsons, kurš bijis attiecībās ar amerikāņu realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzni, uzņēmēju Hloju Kardašjanu, atkārtoti bijis neuzticīgs viņai.