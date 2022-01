Tiesībsargs skaidro, vai lielāks pabalsts daudzbērnu ģimenēm pārkāpj vienlīdzības principu

Jansons norādīja, ka grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā paredz, ka pabalsta apmērs būtu atkarīgs nevis no tā, kurš pēc kārtas bērns ir ģimenē, bet no faktiski audzināmo bērnu skaita, paaugstinot atbalsta intensitāti, sākot ar diviem bērniem ģimenē.

Pēc tiesībsarga domām, iespēja bērnam no daudzbērnu ģimenes kā studentam saņemt ik mēnesi stipendiju 160 eiro apmērā kompensēs ģimenes valsts pabalsta samazinājumu tām ģimenēm, kuras no šī gada 1.janvāra saņems ģimenes valsts pabalstu mazākā apmērā kā iepriekš.

Turklāt, ja iepriekš ģimenes valsts pabalstu varēja saņemt viens no vecākiem, turpmāk pabalstu ar otra laulātā piekrišanu varēs saņemt arī viens no laulātajiem par visiem ģimenē audzināmajiem bērniem, kuri nav abu laulāto kopīgie bērni.

LETA jau ziņoja, ka no 1.janvāra stājas spēkā grozījumi, pateicoties kuriem pieaugs ģimenes valsts pabalsta apmērs un mainīsies tā izmaksas specifika. Attiecīgi ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem - 100 eiro (50 eiro par katru bērnu), par trijiem bērniem - 225 eiro (75 eiro par katru bērnu). Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Vienlaikus no šī gada ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, nevis kā līdz šim - atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.