Baltkrievijas sankciju dēļ pietrūkst uz ceļiem kaisāmā sāls

Kuldīgas ielu uzturētāji – uzņēmums "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" – tehnisko sāli sāli pēdējos gados pirka nevis no Baltkrievijas, bet no Vācijas. Taču tagad Vācijas sāli izpērk tie ceļu uzturētāji , kas agrāk iepirkās Baltkrievijā.

"Sāls ir kļuvis mazāk, arī to vācu sāli ļoti daudzi grib. Un mēs arī dabūjam ciest. To sāli gluži vienkārši nevar nopirkt. Nav runa pat par cenu - bet vienkārši nevar dabūt! Laiku pa laikam aizņēmāmies no kaimiņiem – "Autoceļu uzturētāja". Problēmas ir. Tagad beidzot esam dabūjuši no Ēģiptes sāli," stāstīja uzņēmuma valdes loceklis Kaspars Poriķis.