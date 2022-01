Pērnajā gadā Suecas kanāls uzstādījis nepieredzēti augstu peļņas rekordu

Pagājušā gada martā konteinerkuģis "Ever Given", kas ir 400 metru garš, šķērsojot Suecas kanālu, uzskrēja uz sēkļa, un faktiski bloķēja vienu no svarīgākajiem jūras ceļiem pasaules tirdzniecībā uz sešām dienām. Tika aprēķināts, ka Suecas kanāla bloķēšana pasaules ekonomikai izmaksāja no 6 līdz 10 miljardiem dolāru.