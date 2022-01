Protesti Kazahstānā ⟩ Aizturēti vairāk nekā 200 protestētāju

Oficiālas informācijas par to, cik daudz cilvēku bijis protestos Almati, Žanaozenā un Almati, nav. Dažādi avoti min atšķirīgus skaitļus no tūkstoša līdz 10 000 vienā pilsētā.

2. janvārī Kazahstānas rietumos sākās protesti pret gāzes cenu kāpumu, un to to dalībnieki arī pieprasīja, lai no politikas aiziet bijušais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs.