Protesti Kazahstānā ⟩ Galvaspilsētā izsludināts ārkārtējais stāvoklis

Ārkārtējais stāvoklis Nursultanā noteikts no trešdienas plkst. 16 līdz 19.janvāra plkst. 0.00, teikts rīkojumā.

No ēkas otrā stāva logiem šaujas liesmas, redzami biezu melnu dūmu mākoņi, vēsta mediji.

Tāpat desmitiem cilvēku sapulcējušies pie Kostanajas pilsētas administrācijas ēkas. Sociālajos medijos izliktajos video redzams, ka policisti administrācijas tuvumā izvietojuši nožogojumu, taču demonstrantiem to izdevies pārraut un piekļūt ēkai.

2. janvārī Kazahstānas rietumos sākās protesti pret gāzes cenu kāpumu, un to to dalībnieki arī pieprasīja, lai no politikas aiziet bijušais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs.