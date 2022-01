Infektoloģe: Omikrona paveidam izplatoties, ambulatorā veselības aprūpes sistēma varētu piedzīvot pārslodzi

Arī viņa pievienojas vairāku kolēģu prognozētajam, ka omikrona lielās izplatības dēļ ar to saslims teju katrs iedzīvotājs. Līdz ar to Vīksna neizslēdz iespēju, ka nākotnē pasaulē varētu atteikties no līdzšinējās prakses omikrona pacientus īpaši izolēt.