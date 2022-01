Ir pagājis gads, kopš spēkā stājies Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības (ES) Tirdzniecības un sadarbības līgums un noslēdzies "Brexit" pārejas periods. "Brexit" atbalstītāji apgalvoja, ka izstāšanās no ES valstij nesīs ekonomisko uzplaukumu, taču pēdējo 12 mēnešu laikā nav piepildījies šis paziņojums. Ziņu medijs "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju par to, kas gadu pēc "Brexit" notiek Lielbritānijā.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes jaunajiem imigrācijas noteikumiem ES pilsoņiem vairs nav atvieglojumu. Tā vietā jaunie noteikumi ir paredzēti kvalificētu darbinieku piesaistīšanai. Gada laikā ir ziņots par vairākām Apvienotās Karalistes ekonomikas jomām, kuras ir cietušas no akūta darbaspēka trūkuma.

"Absolūti traumatisks gads"

Pieczvaigžņu viesnīca "The Rubens at the Palace" ar skatu uz karalienes Elizabetes II oficiālo rezidenci Bekingemas pili vēsta, ka, tāpat kā daudzām viesnīcām, bāriem un restorāniem, tai ir bijis grūti atrast darbiniekus.