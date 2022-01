Covid-19 jaunā omikrona paveida dēļ valstī izsludinātā ārkārtējā situācija tiks pagarināta līdz 28. februārim. Ziņu medijs "Apollo.lv" apkopoja svarīgāko no valdības lemtā.

Grozījumus iesniegusī Veselības ministrija ( VM ) norāda, ka, lai novērstu zibensveidīgu infekcijas izplatību, ir jāturpina jau ieviestie epidemioloģiskās drošības pasākumi, un patlaban nav pieļaujama to atcelšana.

VM skaidro, ka, neskatoties uz to, ka omikrona izraisītie saslimšanas gadījumi norit ar vieglāku slimības gaitu, ir jārēķinās, ka ir mazāka vakcīnu efektivitāte pret šī jaunā varianta izraisītu hospitalizāciju. Tāpat ir jārēķinās, ka pie ļoti augsta saslimstības rādītāja pastāv ļoti augsts risks saslimt ar smagu slimības formu nevakcinētajiem cilvēkiem, kam ir augsts risks smagām Covid-19 formām. Tāpēc prognozes demonstrē ļoti strauju nekontrolētu pacientu ar Covid-19 skaita pieaugumu stacionāros, pārsniedzot slimnīcu kapacitātes galējās robežas.

Papildus minētajam, VM aicina rēķināties, ka vakcīnu efektivitāte ir samazināta, lai pasargātu no saslimšanas ar simptomātisku Covid-19 formu un jāņem vērā, ka arī cilvēkam ar vieglu vīrusa infekcijas formu ir samazinātas darba spējas vai darba nespēja. To arī pierāda valstis, kur ir ļoti augsta saslimstība ar Covid-19 - Dānija, Lielbritānija, Francija - darbinieku darba nespējas dēļ saslimšanas rezultātā tiek kavēta uzņēmumu darbība un valsts funkciju, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu, sabiedrības drošības, sociālo pakalpojumu un citu nodrošināšana.

No 15. februāra pakalpojumu saņemšanai noteiks vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu

No 15. februāra pakalpojumu saņemšanai tiek noteikts vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš, kas "Johnson & Johnson" vakcīnu saņēmušajiem būs pieci mēneši, bet visām pārējām vakcīnām - deviņi mēneši, paredz ceturtdien valdībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Bērnudārznieki un bērni no 12 gadu vecuma bez Covid-19 sertifikāta drīkstēs piedalīties sporta nodarbībās ar negatīvu testu

Valdība ceturtdien atļāva pirmsskolas skolēniem un bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, piedalīties sporta nodarbībās ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Vienlaikus sporta nodarbībās nevar piedalīties pirmsskolas skolēni un skolēni no 12 gadu vecuma, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Valdība atļāva skolēniem no 12 gadu vecuma, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, bet kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu, atsākt sporta nodarbības iekštelpās. Šiem skolēniem būs jāuzrāda testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Tāpat sporta nodarbībās iekštelpās varēs piedalīties pirmsskolas vecuma bērni, taču to nodarbības nedrīkstēs pārklāties ar pamata izglītības pakāpes skolēnu nodarbībām. Nodarbību pārklāšanās gadījumā pirmsskolas vecuma skolēniem ne agrāk kā pirms 24 stundām jāveic antigēna paštests vecāku uzraudzībā, savukārt par testa rezultātu jāziņo atbildīgajai personai vai tests jāveic pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Pozitīva testa gadījumā bērns, bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.

Savukārt sacensībās varēs piedalīties un to norises vietā atrasties tikai personas ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī skolēni, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētajā skrīningā. Pirmsskolas izglītības skolēni sacensībās drīkst piedalīties, ja tie pirms sacensību norises veic antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē un tas ir negatīvs.

Kariņš mudina nekavēties ar lēmumu par balstvakcinācijas pret Covid-19 atļaušanu arī jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) mudina atbildīgās instances nekavēties un atļaut pret Covid-19 balstvakcināciju veikt arī jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai J&J vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 69,98% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 67,3% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 22,2%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Valdība atļāva nodarbību laikā telpā uzturēties ne vairāk kā 20 personām vienā grupā, savukārt vienai personai būs jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības.

Klātienes aktivitātes darbā ar jaunatni notiek pēc iepriekšēja pieraksta, iekštelpās katram dalībniekam jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās platības, savukārt maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas, kā arī tiek nodrošināta telpu ventilācija.

"Covidpass.lv" būs jāiekļauj plašākas ziņas arī no pilnībā vakcinētiem vai pārslimojušajiem ieceļotājiem

Valdība ceturtdien pieņēma regulējumu, kas paredz personu uzraudzības informācijas sistēmā ("covidpass.lv") iekļaut plašākas ziņas arī no pilnībā vakcinētiem vai pārslimojušajiem ieceļotājiem.

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka ziņu sniegšanas prasības "covidpass.lv" tika mērogotas atkarībā no tā, vai personai pēc ieceļošanas tiek noteikts pašizolācijas pienākums un sekojoši attiecīgu laika posmu uzkrāts vienīgi minimāli nepieciešamais informācijas apjoms.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju ārvalstīs saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības celma omikrona izplatību, veselības resors konstatējis nepieciešamību epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā iegūt plašāku ziņu apjomu arī no personām, kuras ir pilnībā vakcinējušās vai pārslimojušas un kuras ieceļo Latvijā un pēdējo desmit dienu laikā ir uzturējušās augsta un īpaši augsta riska valstīs.

Veselības ministrs: Obligātu Covid-19 testu pieprasīšana ieceļotājiem no konkrētām valstīm pēc 11. janvāra vairs nav lietderīga

Obligātu Covid-19 testu pieprasīšana, ieceļojot Latvijā no konkrētām valstīm, pēc 11. janvāra vairs nav lietderīga, ceturtdien pēc ārkārtas Ministru kabineta sēdes, kurā lemts pagarināt ārkārtējo situāciju, žurnālistiem sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Viņš to pamatoja ar faktu, ka Covid-19 omikrona paveidam ir sākusies masveidīga iekšējā transmisija, kā arī prasības pagarinājums vēl būtu jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Veselības ministrs skaidroja, ka šonedēļ publiskajā telpā noritējušajai diskusijai par testēšanas prasības ieviešanu arī no Spānijas, Itālijas, Francijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem nevajadzēja būt publiskai, un Veselības ministrija (VM) šāda veida rekomendāciju uz valdības sēdi tā arī neiesniedza.

Pavļuts atklāja, ka līdz 11. janvārim paliek spēkā iepriekš noteiktā kārtība - ieceļojot Latvijā no Vācijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas, pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī ir jāuzrāda pēdējo 72 stundu laikā veikts Covid-19 RNS tests vai pēdējo 48 stundu laikā veikts antigēna tests, kura rezultāts ir negatīvs.

Savukārt no 12.janvāra testēšanu turpinās lidostā "Rīga" pēc iepriekš izstrādātās kārtības - izraugoties konkrētus lidojumus no riska valstīm testēšanai. Vienlaikus Pavļuts uzsvēra, ka turpināsies darbs pie testēšanās vides uzlabošanas tieši lidostā, lai to padarītu epidemioloģiski drošāku.