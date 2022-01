Uzzini, kurās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī atklāti visvairāk Covid-19 gadījumi

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 686,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis ar Covid-19 aizvadītās dienas laikā ir audzis no 1297,8 līdz 1459,3 gadījumiem, bet Ķekavas novadā tas ir palielinājies no 1060,6 līdz 1180,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 404 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 389 - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 298 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.