VIDEO ⟩ Divi lieli un nikni suņi uz ielas saplosa mazāku mājdzīvnieku

Andrejs ir viens no tiem, kas mēģināja glābt mazā suņa dzīvību. Vīrietim pašam mājās ir vairāki ķepaiņi, tādēļ viņš sāka suņiem dot komandas gan latviski, gan krieviski ar cerību, ka kāds no uzbrucējiem paklausīs. Viņa sieva Natālija ir mācījusies par kinoloģi un, redzot, ka vīri pūliņi ir veltīgi, riskēja un paņēma rotveileru aiz kakla siksnas, lai vismaz noturētu to uz vietas.