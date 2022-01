Aizputē, Cīravā, Durbē un Rēzeknē notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Šodien no plkst.9 līdz 12 vakcinācija notiks Aizputes kultūras namā, Atmodas ielā 16, no plkst.13 līdz 15 - Cīravas Tautas namā, bet no plkst.15.30 līdz 18 Durbē, Skolas ielā 5. No plkst.9 līdz 16 Rēzeknē pie veikala "Lidl", Atbrīvošanas alejā 125, vakcinēties pret Covid-19 varēs vakcīnbusā.