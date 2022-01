82 gadu vecumā mūžībā devies režisors un aktieris Pīters Bogdanovičs

Bogdanovičs savu karjeru uzsāka kā kinožurnālists, līdz viņu uzaicināja par scenāristu Rodžera Kormena filmai "The Wild Angels" (1966). Pēc šīs filmas panākumiem viņš režisēja pats savu filmu "Targets" (1968), kas arī bija ļoti veiksmīga.

Vēlāk viņš ieguva plašāku atpazīstamību ar kritiķu atzinīgi novērtēto drāmu "The Last Picture Show" (1971), kas nopelnīja divas Amerikas Kinoakadēmijas balvas un sešas nominācijas, tostarp arī Bogdanovičs kā labākais režisors un par labāko adaptēto scenāriju.

Viņš režisējis tādas dokumentālās filmas kā "Directed by John Ford" (1971) un "The Great Buster: A Celebration" (2018), kā arī publicēja vairāk nekā desmit grāmatas, no kurām dažas ietver padziļinātas intervijas ar draugiem Hovardu Houksu un Alfrēdu Hičkoku. Vairāki filmu veidotāji minējuši Bogdanoviča darbu ietekmi uz savu daiļradi.