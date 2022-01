Vairākās vietās Latvijā notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Šodien notiks izbraukuma vakcinācija pa viensētām kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Augšdaugavas novada Lauceses un Sventes pagastos, savukārt no plkst.10 līdz 14 iedzīvotāji varēs vakcinēties Vecumniekos, Vecumnieku veselības centrā, no plkst.9 līdz 14 - Limbažu slimnīcā, Klostera iela 6A, Limbažos, no plkst.9 līdz 15 - Līvānos, Līvānu kultūras centrā, Rīgas ielā 105.