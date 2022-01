Energoresursu cenu kāpuma dēļ plāno celt arī "Rīgas ūdens" pakalpojuma tarifus

Ūdensapgādes pakalpojums no pašreizējiem 0,85 eiro par kubikmetru palielināsies par 20% un būs 1,02 eiro, kanalizācijas pakalpojuma tarifs varētu pieaugt par 25,68% no 0,74 eiro līdz 0,93 eiro par kubikmetru, bet notekūdeņu attīrīšanas maksu plānots paaugstināt par 30,3% no 0,33 eiro līdz 0,43 eiro.