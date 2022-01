Re:Check ⟩ Kāpēc omikrons nav "būsterītis", kam jāļauj izplatīties?

To pierāda arī Lielbritānijas pieredze. Lai gan ir daudz mazāka mirstība un mazāk ļoti smago gadījumu, kopējais hospitalizēto skaits strauji aug, liecina Our World in Data apkopotā informācija. Veselības aizsardzības jomas darbinieki ceļ trauksmi, aicinot valdību nekavējoties rīkoties, lai atvieglotu veselības aprūpes sistēmu, pretējā gadījumā no aprūpes kvalitātes pasliktināšanās cietīs miljoniem pacientu, jo arī personāls slimo vai atrodas pašizolācijā un nav kam strādāt. Anglijas slimnīcās arī iepriekš bijis personāla trūkums, taču omikrona straujā izplatība vēl vairāk saasina šo problēmu.