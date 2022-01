VIDEO ⟩ Ventspilī no nevajadzīgām eglēm izveidota iespaidīga mēroga instalācija

Šī ir ilgi lolota iecere. Jau pirms gada māksliniekiem tapa “Biežņas’’ koncepcija, taču tad gadu mijā bija komandantstunda un koncertzāles bija slēgtas. Šogad ideja realizēta, simbolizējot egles ceļu no mazas podiņā līdz dēlim vai mūzikas instrumentam. “Viena no domām bija kontekstualizēt vai padomāt par to Ziemassvētku eglīti, pārskatīt izmantojumu tām. Ziemassvētku eglītes var turpināt vēl vienu mūžu - nodzīvot to instalācijā,” saka Andris Eglītis, instalācijas autors,