"De Facto" skaidro, kāpēc Krievijas prasītās drošības garantijas nav pieņemamas

"Par jaunu dalībvalstu uzņemšanu runājot, Krievija vai ne Krievija, bet šeit liela griba paplašināties vienkārši nav. Arī izvietot tādas bāzes jaunajās dalībvalstīs Austrumu flangā, šeit ir gribas un vēlmju ierobežojumi to darīt. Šajā ziņā tas pārklājās [ar Krievijas ultimātu]. Jautājums, kā to pasniegt. Kā to pasniegt, ka tā vienlaikus nav piekāpšanās," saka Sprūds.