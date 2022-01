"Viņš jūt, ka dzīve ir beigusies." Krisa Nota draugi noraizējušies par aktiera veselību

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem divas sievietes apsūdzēja aktieri seksuālā vardarbībā. Līdz šim jau piecas sievietes izvirzījušas līdzīgas apsūdzības. Šo apsūdzību dēļ aktieris zaudējis darbu seriālā "The Equalizer", kā arī izgriezts no pēdējās seriāla "Sex and the city" turpinājuma sērijas.