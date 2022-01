Kāpēc Latvijā palielinās elektroenerģijas cenas? Skaidro SPRK

Salīdzinot ar 2019.gadu, elektroenerģijas patēriņš Baltijā 2020.gadā samazinājās par 3%. Bet pērn pirmajos deviņos mēnešos elektroenerģijas patēriņš ir ne vien atkopies no krituma un atgriezies pirmspandēmijas līmenī, bet pat nedaudz pieaudzis. Savukārt elektroenerģijas ražošana Baltijā, salīdzinot ar 2019.gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, ir samazinājusies par 5,7%. Visstraujāk tas noticis Igaunijā (-18%), kam seko Latvija (-6%), savukārt Lietuvā vērojams elektroenerģijas ražošanas pieaugums (+17%).

Lietuvā pēc Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas (2010.gadā) ir izteikts konkurētspējīgu elektroenerģijas ražošanas jaudu deficīts. Lai gan Lietuvā ir uzstādītas būtiskas elektroenerģijas ražošanas jaudas, tās nevar uzskatīt par efektīvām. Tāpēc Lietuva lielāko daļu elektroenerģijas importē no valstīm, kur to saražot ir lētāk. Līdz ar to elektroenerģijas ražošanas pieaugumu, salīdzinot 2020. un 2021.gada pirmos deviņus mēnešus, ietekmēja tas, ka viens bija rekordzemu cenu gads, kad Lietuvā ražošana bija izteikti zema, bet otrs bija rekordaugstu cenu gads, kad ražošana Lietuvā kļuva ekonomiski pamatota.