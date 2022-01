No trešdienas ar Covid-19 sertifikātu varēs ieceļot Latvijā bez testa

Laboratorijas punkts brīvprātīgo testu veikšanai ieceļotājiem no Šengenas zonas valstīm atrodas E sagaidīšanas zālē, pie izejas no termināla, savukārt ieceļotāji no ārpus Šengenas zonas valstīm testu var nodot testēšanas zonā C atlidošanas terminālī pirms robežkontroles.