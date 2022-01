Aktieris Andris Bērziņš bez Covid-19 sertifikāta Ziemassvētku laikā uztājies pansionātā

Elste atzina, ka Ziemassvētkos viens no klientiem bez atļaujas visu diennakti bija devies svinēt svētkus ārpus pansionāta. Viņam vienam no pirmajiem bija pozitīvs Covid-19 tests. Savukārt gada nogalē Covid-19 omikrona paveids tika atklāts arī vienai no aprūpētājām.