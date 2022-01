FOTO: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Ja nu pagājušajā naktī Rīgas pasažieru ostas apkaimē pieredzējāt kādus elektroapgādes traucējumus, iespējams, tie nāca no Andrejsalas, pagaidām vēl mīklainos apstākļos dzīvību zaudējis kāds vīrietis, kurš dabūjis spēcīgu strāvas triecienu, vēsta raidījums "Degpunktā".

Pagājušajā naktī Andrejsalā pulcējušies vai visi operatīvie dienesti – 112 zvanu centrā bija saņemta ziņa par to, ka kādā Sadales tīklu elektroietaisē noticis negadījums, un traumētais cilvēks nespēj saviem spēkiem izkļūt no telpas, kurā notikusi nelaime. Šoreiz arī operatīvo dienestu darbiniekiem nācies brīdi uzgaidīt.

"Notikuma vietā tika nodrošināta sabiedriskā kārtība un tika sagaidīti elektriķi, kas atslēdza elektrību. Tika konstatēts, ka notikuma vietā atradās četras personas, no kurām viena jau bija mirusi," skaidro policijā.

Likuma sargi norāda, ka pamatversija liecina, ka 1984. gadā dzimušais vīrietis ir gājis bojā no saņemtā strāvas trieciena, taču vienlaikus min, ka cietušais ir kritis no vairāku metru augstuma. Par to, kas tieši noticis, lielāka skaidrība būs pēc tiesu medicīnas ekspertu atzinuma.