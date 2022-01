VIDEO ⟩ "Mēs tikko atkritumos atradām zīdaini." ASV sabiedrība šokēta par jaunas sievietes rīcību

Pagājušajā piektdienā policija Hobsā, Ņūmeksikā, saņēma izsaukumu, ka atkritumu konteinerā atrasts zīdainis . Trīs cilvēki - viena sieviete un divi vīrieši - pārcilāja konteinera saturu. Viņi izdzirdēja bērna raudas un, izcēluši no konteinera melnu atkritumu maisu, atrada tajā mazuli.

Viņi sazinājās ar policiju. "Mēs tikko atkritumos atradām zīdaini," dispečeram paziņoja viens no vīriešiem.

"Viņš ir pārsalis un ļoti, ļoti vārgs," sacīja sieviete, kura bija paņēmusi mazuli rokās un centās to sasildīt.

Izskatot veikala novērošanas kameru ierakstus, izmeklētāji noskaidroja, ka ap plkst.14.00 pie konteinera piebrauca balta automašīna. No tās izkāpa jauna sieviete, izņēma no auto melnu atkritumu maisu, iemeta to konteinerā un aizbrauca.