VIDEO ⟩ Rīgā vairākām automašīnām pārdurtas riepas

No kaimiņiem vīrietis dzirdējis, ka rajonā ne pirmo reizi vietējie no rītiem attopas pie nebraucošiem spēkratiem un nākas pārplānot dienu, kā arī visnepatīkamākais, protams, ir neplānoti tēriņi. Pie blakus mājas ir uzstādītas videonovērošanas kameras, iespējams, no ierakstiem radīsies skaidrība par vainīgo.