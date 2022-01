To nosaka Ministru kabineta noteikumi "Bīstamo posmu un krustojumu klasifikācija uz valsts galvenajiem autoceļiem".

Līdz ar to LVC pārvaldībā esošie valsts galveno ceļa posmi apdzīvotās vietās tiek skatīti atbilstoši tam.

Lielākā melno punktu koncentrācija ir Pierīgā, kur ir arī lielākā satiksmes intensitāte. Piemēram, laikā no 2017. līdz 2019. gadam uz Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km) bija izveidojušies seši melnie punkti.

Minētajā periodā no pieciem tur bojā gājušajiem četri gāja bojā frontālās sadursmēs. Pagājušā gadā šajā Tallinas šosejas posmā tiks mainīta satiksmes organizācija un uzlabota ceļu satiksmes drošība.

Informācija tiek iegūta no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un CSDD datu bāzes. Pēc tam tā tiek apkopota un precizētas ceļu satiksmes negadījumu vietas.

Šajā ziņā ir svarīgi pieminēt, ka melno punktu karte tiek veidota par trīs gadu nogriezni, tāpēc pašlaik jaunākā pieejamā informācija ir apkopota par laika posmu no 2017. līdz 2019. gadam.

2020. gada jūnijā tika izveidota līdz šim pēdējā valsts galveno autoceļu bīstamo posmu un krustojumu jeb melno punktu karte, kurā apkopoti ceļu satiksmes negadījumu dati par trīs gadu periodu no 2017. līdz 2019. gadam.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, melno punktu skaits samazinājies uz pusi un 2017. – 2019. gadā uz valsts galvenajiem autoceļiem tika konstatēti 48 melnie punkti. Iepriekšējā kartē par periodu no 2014. līdz 2016. gadam šādi punkti bija 99.

Arī iepriekšējos gads lielākā melno punktu koncentrācija bijusi Pierīgā, kur ir arī lielākā satiksmes intensitāte. Tiesa, mazinājies to bīstamo posmu un krustojumu skaits, kuros gājuši bojā vairāki cilvēki. Iepriekšējā nogrieznī kartē tie bija trīs, bet vēl pirms tam - astoņi.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Latvijas Valsts ceļu mājaslapas

"Bīstamo vietu skaits ir krasi samazinājies, tā ir pozitīva tendence. Mūsu uzdevums no ceļu infrastruktūras viedokļa ir darīt visu, lai ceļu lietotāji varētu droši piedalīties satiksmē un šo melno punktu skaits turpinātu samazināties. Šogad, pateicoties papildu finansējumam 75 miljonu apmērā, tiks realizēti arī papildu projekti satiksmes drošības paaugstināšanai. Kopumā gan no ikgadējā budžeta, gan no papildu līdzekļiem satiksmes drošības projektiem tiks atvēlēti astoņi miljoni eiro," iepriekš norādīja VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.