Miris bijušais vēstnieks Valdis Krastiņš

Latvijas ārlietu dienesta vārdā ministrs izsaka visdziļāko līdzjūtību Krastiņa piederīgajiem un draugiem, viņam mūžībā aizejot.

Rinkēvičs uzsver, ka Krastiņš deva lielu ieguldījumu Latvijas diplomātiskā dienesta atjaunošanā un nostiprināšanā pēc valsts neatkarības atgūšanas.

Krastiņš dzimis 1927. gada 16. jūnijā, 1951. gadā beidzis Latvijas Konservatoriju, bet 1965. gadā - Ļeņingradas Konservatorijas aspirantūru.

No 1951. līdz 1955. gadam viņš bijis Pāvula Jurjāna mūzikas skolas pedagogs, no 1955. līdz 1970. gadam - Latvijas Radio skaņu režisors, bet no 1970.gada līdz 1991.gadam - Latvijas Konservatorijas docents.

Kopš 1992. gada Krastiņš bija diplomāts. No 1993. līdz 1997. gadam viņš bija Latvijas vēstnieks Čehijā un Slovākijā, no 1996. līdz 1998.gadam - ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Turcijā, bet no 1998. līdz 2000. gadam - Norvēģijā.