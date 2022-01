Bils Geitss sašutis, ka pandēmijas laikā pakļauts dezinformācijai

Viņš intervijā, kas norisinājās mikroblogošanas vietnē "Twitter", vaicāja: "Viena no galvenajām problēmām ir bijusi tiešsaistes dezinformācija "Facebook" un citās platformās saistībā ar vakcīnām, maskām un citiem pasākumiem. Kā mēs risinām šo izaicinājumu?"

Geitss atbildēja, ka veselības organizācijām, tostarp Slimību kontroles un profilakses centriem, kā arī Pasaules Veselības organizācijai, vajag vairāk resursu, lai cīnītos ar pandēmiju un komunicētu ar sabiedrību par to.

"Tādi cilvēki kā jūs, es un Tonijs Fauči esam pakļauti dezinformācijai. Es to nebiju gaidījis," mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavēstīja Geitss.

"Daži no tiem, piemēram, ir čipu ievietošana rokās. Man nav jēgas to darīt. Kāpēc lai es to gribētu darīt?" viņš sacīja.