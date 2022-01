"ReTV": Olainē apkures tarifs ir teju trīs reizes lielāks par līdzšinējo

Decembrī, atkarībā no mājas energoefektivitātes, apkures izmaksas svārstījās no 30 līdz 65 eiro par divistabu dzīvokli.

Dārgāki kļuvuši arī citi pakalpojumi. "Par 43 kvadrātmetriem rēķins saka, ka par apkuri ir 52 eiro. No kaut kā noteikti būs jāatsakās. Tā nevarēs dzīvot, kā līdz šim. Jautājums tikai - no kā būs jāatsakās. No remonta, jaunām mēbelēm vai kā cita," saka Māris Olaines, iedzīvotājs.