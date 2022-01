"Rīgas siltums" plāno tarifu pieaugumu. Aicina iedzīvotājus paust viedokli

"Rīgas siltums" ir iesniegusi pilno tarifu projektu, kurā SPRK vērtēšanas laikā pārbaudīs visas komersanta izmaksas. Kopējais pilnā tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

SPRK vērš uzmanību, ka komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. Izvērtējot tarifu projektu un pārskatot tā darbības procesus, izmaksas var tikt precizētas. Kā rezultātā SPRK apstiprinātie tarifi var atšķirties no "Rīgas siltums" sākotnēji iesniegtā, tostarp arī tarifu spēkā stāšanās laiks.

Kā ziņots, siltumenerģijas tarifi par 6,7% varētu pieaugt no 1.marta, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šajā apkures sezonā "Rīgas siltuma" tarifs audzis jau divreiz. No 1.septembra tas, salīdzinot ar iepriekšējo maksu, pieauga par 26,6%, bet no 1.novembra - vēl par 16,5%. Tādējādi kopumā tarifs šoruden palielinājās par 47,5% jeb par 21,49 eiro.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.